Смертельное ДТП в Харькове: в крови Зайцевой обнаружен кодеин, - НПУ

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Руководитель Следственного управления Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что в отношении участников смертельного дорожно-транспортного происшествия были проведены психиатрическая, наркологическая, а также химическо-токсикологическая экспертизы, о чем, ссылаясь на пресс-службу областной полиции, пишет replyua.net.Так, в среду, 6 декабря Сергей Чиж заявил, что в организме Елены Зайцевой, водителя транспортного средства Lexus, которая обвиняется в совершении ДТП с летальным исходом в Харькове (тогда погибли шесть человек), были выявлены вещества, содержащие в себе кодеин. Полицейский сказал: «В отношении участников дорожно-транспортного происшествия проведены три экспертизы – наркологическая, психиатрическая, а также химическо-токсикологическая. По выводам экспертов, в организме Елены Зайцевой были выявлены кодеино содержащие вещества».Согласно словам Сергея Чижа, участникам ДТП также была назначена автотехническая экспертиза, осуществление которой поручено специалистам ХНИИСЭ имени Бокариуса. Эксперты имеют планы закончить экспертизу до 10 декабря текущего года. Как известно, ранее уже сообщалось, что в крови Елены Зайцевой были обнаружены опиаты.