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КНР заинтересована в покупке украинских самолетов и совместном их производстве

КНР заинтересована в покупке украинских самолетов и совместном их производствеДелегация из Китая с визитом посетила Украину и побывала на концерне по производству самолетов Антонов, о чем в среду, 6 декабря сообщили в МЭРТ. В ведомстве отметили, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с Украиной в плане покупки украинских самолетов, а также их совместного производства с использованием произведенных в Китае материалов и запчастей.

Также в сообщении говорится, что китайская делегация посетила авиастроительный концерн Антонов и была поражена количеством разновидностей самолетов и возможностями специального оборудования для различных спецнужд. Также гости нашей страны заявили о том, что они готовы сотрудничать на высочайшем уровне с Украиной в части строительства самолетов. В МЭРТ добавили, что государственное предприятие Антонов уже много лет производит известные всему миру самолеты, а также запчасти и комплектующие к ним. Одной из самых важных составляющих экспортной стратегии является реализация услуг на счет техобслуживания и ремонта авиации.

Примечательно, что за период девяти месяцев текущего года в экспорте продукции аэрокосмического типа часть комплектации для летательных аппаратов стала большей на целых 56,8 процента, если сравнивать это с аналогичным периодом минувшего года.
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