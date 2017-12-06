КНР заинтересована в покупке украинских самолетов и совместном их производстве

Также в сообщении говорится, что китайская делегация посетила авиастроительный концерн Антонов и была поражена количеством разновидностей самолетов и возможностями специального оборудования для различных спецнужд. Также гости нашей страны заявили о том, что они готовы сотрудничать на высочайшем уровне с Украиной в части строительства самолетов. В МЭРТ добавили, что государственное предприятие Антонов уже много лет производит известные всему миру самолеты, а также запчасти и комплектующие к ним. Одной из самых важных составляющих экспортной стратегии является реализация услуг на счет техобслуживания и ремонта авиации.
Примечательно, что за период девяти месяцев текущего года в экспорте продукции аэрокосмического типа часть комплектации для летательных аппаратов стала большей на целых 56,8 процента, если сравнивать это с аналогичным периодом минувшего года.