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«Смертельный урон» от Саакашвили: «Если хорошо сработаем, встретим Новый год без Порошенко»

«Смертельный урон» от Саакашвили: «Если хорошо сработаем, встретим Новый год без Порошенко»Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, являющийся лидером «Рух нових сил», во время вече в палаточном лагере возле Рады обратился к протестующим и призвал их активно готовиться к наступлению на украинского лидера Петра Порошенко, о чем пишут украинские СМИ.

Как информирует replyua.net, на митинге политик заявил: «Время сейчас не на дни, но на часы идет. Каждый из регионов Украины сейчас зачищают и забирают по одному. Вы знаете, почему меня не сумели вывезти? Во-первых, под машину легла Ольга, а после заднее стекло разбил человек с бородой, из-за чего СБУшники пришли в ужас». По словам Саакашвили, тот самый человек с бородой оказался из крымскотатарского Меджлиса.

Также он отметил: «Нам необходимо научиться идти в контратаку. Я заявляю здесь нашу украинскую сечь. Мы будем готовиться отражать атаки с их стороны… Я предлагаю всем готовить полномасштабное наступление на президента. Я вас убеждаю, мы имеем все шансы, если только сработаем хорошо, Новый год встретим без Петра Порошенко». Кроме того экс-губернатор Одесской области заявил, что действующему лидеру Украины, 5 декабря был нанесен «Смертельный урон».
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