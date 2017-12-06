Закон «Об образовании»: Сийярто поставил Украине ультиматум

В частности Сийярто заявил: «Не приняв к вниманию права меньшинств и приняв новый образовательный закон, Украина не только нарушила свои обязательства перед Евросоюзом, но и перед Североатлантическим Альянсом». Также венгерский глава дипломатии отметил, что Венгрия не собирается жертвовать интересами своих граждан на Закарпатье на алтаре любой геополитической игры и поэтому выступает категорически против, чтобы НАТО приняло ситуацию, вызванную Украиной.
Сийярто заявил: «Если для украинской стороны так важно возобновить связи с Альянсом, то властям этой страны придется отозвать образовательный закон. Если Украина отзовет свой закон об образовании, то это станет поводом для того, чтобы Венгрия снова начала наиболее громко высказываться в поддержку стремления Украины в НАТО и ЕС».