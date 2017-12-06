Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»

Сам же Михаил Саакашвили ранее заявлял: «Мы сегодня на шесть вечера собираем здесь вече. Уже сейчас я могу анонсировать план: убрать из украинских правоохранительных органов преступную группировку законным образом и как можно скорее начать процедуру импичмента организованной преступной группировки, главой которой является действующий президент Украины Петр Порошенко».
Напомним, ранее уже сообщалось, что правоохранительные органы объявили Михаила Саакашвили по трем статьям в розыск. Осуществление процедуры розыска непосредственно было поручено оперативникам Национальной полиции Украины и сотрудникам Службы безопасности нашей страны. Также ранее отмечалось, что на рассвете в Мариинском парке была предпринята попытка штурма палаточного городка активистов, сторонников Михаила Саакашвили.