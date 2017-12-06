Егор Соболев прокомментировал свою отставку

Как информирует replyua.net, в комментарии телеканалу Соболев сказал: «По моему мнению, подобное голосование – это признание эффективной работы, ведь комитет стал инициатором главных законов, которые направлены на борьбу и предотвращение коррупции». Также депутат подчеркнул, что с марта месяца текущего года он получал угрозы с тем, что его снимут с должности председателя комитета, поэтому он был к этому полностью готов. Также он добавил: «То, что члены комитета набрали голоса за мою отставку может означать только одно, я боролся с коррупцией в Верховной Раде Украины. За время моего главенствования мы остановили более четырехсот проектов законов, в которых были обнаружены признаки коррупции, и они не стали законами. Это не что иное, как успех».
Кроме того парламентарий отметил, что он не исключает, что депутаты Верховной Рады Украины отдадут достаточное количество голосов для его отставки. Ранее сегодня издание уже сообщало, что члены антикоррупционного комитета Рады проголосовали за отставку Егора Соболева с должности главы ведомства.