Дальнобойщики заблокировали пропускной пункт на границе с Польшей

Сегодня, 6 декабря, водители грузовых автомобилей перекрыли трассу к пропускному пункту Краковец на границе Украины и Польши, передает replyua.net со ссылкой на ZAXID.NET. Отмечается, что движение транспорта блокировано как с польской стороны, так и с украинской. «Работа таможни очень медленная. Автомобилям еще с воскресения приходится стоять в очередях, они не могут заехать на терминал. В настоящее время длинна очереди составляет восемь километров, машин не менее 700», – сообщил водитель одной из машин.
Полицейские прибыли на место назначения в 13:45 с намерением оштрафовать всех участников протеста за блокирование дорожного движения. При этом представитель Львовской таможни Роман Макар заявил, что ведомство работает в нормальном режиме.
«Суть проблемы в том, что до 2 декабря стране не были предоставлены международные разрешения на автомобильные перевозки странами Европы. И буквально в субботу, с двух ночи эти разрешения начали выдавать. По этой причине и возникли очереди, то есть до того машины не ехали, а теперь у них уже есть эти разрешения и они начали ехать», – отметил спикер.