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Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора Соболева

Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора СоболеваСтало известно, что участники антикоррупционного комитета украинского парламента признали, что работа главы комитета Егора Соболева не соответствует требованиям и отдали свои голоса за его отставку. Члены ведомства направили в Верховную Раду Украины инициативу об отставке Соболева с поста главы комитета Рады по вопросам предотвращения коррупции, о чем пишет «Зеркало недели».

Как информирует replyua.net, решение об отставке Егора Соболева в большей степени поддержали члены комитета, представляющие президентскую фракцию БПП. Кроме их, за постановление проголосовали парламентарии из Оппозиционного блока, «Народного фронта», а также «Радикальной партии Олега Ляшко» с группой «Видродження».

В свою очередь внефракционный нардеп Виктор Чумак перед голосованием заявил: «Мы можем проголосовать за это, хотя это не будет иметь никаких правовых последствий». В это же время он обратился с призывом к фракции БПП осознать, что за смещение народного избранника с занимаемой должности вся политическая ответственность ляжет именно на их плечи. Как известно, Егор Соболев был избран руководителем комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 декабря 2014 года.
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