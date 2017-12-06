Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора Соболева

Как информирует replyua.net, решение об отставке Егора Соболева в большей степени поддержали члены комитета, представляющие президентскую фракцию БПП. Кроме их, за постановление проголосовали парламентарии из Оппозиционного блока, «Народного фронта», а также «Радикальной партии Олега Ляшко» с группой «Видродження».
В свою очередь внефракционный нардеп Виктор Чумак перед голосованием заявил: «Мы можем проголосовать за это, хотя это не будет иметь никаких правовых последствий». В это же время он обратился с призывом к фракции БПП осознать, что за смещение народного избранника с занимаемой должности вся политическая ответственность ляжет именно на их плечи. Как известно, Егор Соболев был избран руководителем комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 декабря 2014 года.