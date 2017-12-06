Олигарх через суд отобрал у главы Минэнергетики транспорт и землю, - СМИ

Как сообщает replyua.net, Дыминский подал в суд иск, в котором он требовал взыскать задолженность по договору займа от десятого июля в размере одного миллиона и двухсот тысяч долларов, а также трех процентов годовых в размере 2 миллионов и 700 тысяч гривен. Более месяца назад, в октябре 2017-го, представитель олигарха подал заявление об обеспечении иска, в котором он просил арестовать транспортное средство Mercedes-Benz S500L и два земельных участка, общей площадью в 0,157 га (один 0,037 га, а второй – 0,12 га), которые находятся в Киевской области.
Буквально через месяц после такого ходатайства Печерский районный суд столицы отказал в его удовлетворении. В результате Дыминский на данное решение подал апелляцию. Итогом судебных разбирательств стало то, что Апелляционный суд Украины признал обоснованным допущение бизнесмена, что министр Игорь Насалик может продать автомобиль и землю, а это может усложнить выплату займа в случае принятия позитивного для олигарха решения. Следовательно, суд выполнил просьбу Дыминского и арестовал вышеуказанное имущество главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.