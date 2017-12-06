Несмотря на кризис: В Украине на 26% выросли продажи новых авто

В ведомстве подчеркнули, что самой популярной маркой в стране стала «Тойота», а количество продаж новых легковых автомобилей такой марки достигло 8699 единиц за указанный период времени. Если сравнивать это с аналогичным периодом в 2016 году, то продажи «японцев» данной марки выросли на 27 процентов.
Примечательно, что по данным Укравтопрома продажи в Украине французского бренда «Рено» также выросли, на 30 процентов, до 7543 проданных автомобилей за 11 месяцев текущего года. С ростом в 42 процента и результатом в 5018 проданных машин в тройке лидеров, по сравнению с январем-ноябрем 2016-го, вошел также и бренд Skoda. А заключает ТОП-4 среди самых продаваемых новых легковых автомобилей за январь-ноябрь месяцы 2017 года, по данным ведомства, «немец» Volkswagen, рост продаж которого за это время увеличилось на 28 процентов, по сравнению с 2016 годом, и достиг 5706 единиц.