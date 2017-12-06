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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Адвокат Саакашвили: «Мы хотим получить подозрение, и даже в ГПУ за ним ходили, но нам его никто не дал»

Адвокат Саакашвили: «Мы хотим получить подозрение, и даже в ГПУ за ним ходили, но нам его никто не дал»Павел Богомазов, являющийся адвокатом лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, заявил, что они невероятно хотят получить то подозрение, о котором так громко говорил Юрий Луценко, и они даже в Генпрокуратуру за ним ходили, однако никаких документов они там не получили. Как информирует replyua.net, такое заявление сделал правозащитник в интервью «Украинской правде», давая ответ на вопрос, будет ли он брать подозрение, если такое придет к нему, как к защитнику Саакашвили.

В частности, в комментарии изданию Богомазов заявил: «Не то, что я возьму его, я хочу получить его. Я специально ходил в Генпрокуратуру для этого. Мне не понятно, по каким таким причинам они, вопреки украинскому законодательству, присылают его почтой, вместо того, чтобы встретится со мной. Время то зачем тянуть?».

Отвечая на поставленный вопрос о том, будет ли Михаил Саакашвили брать подозрение, его защитник ответил: «А как политик должен понять, что ему пришло такое подозрение? Как это все будет происходить? Если брать среднюю статистику, то письмо по столице идет около трех суток. Когда же мы тогда получим его? Нам кто-то об этом сообщит? Это совсем непонятно. Мы же не можем целыми днями на почте сидеть и ожидать, пока Генеральная прокуратура Украины письмецо нам пришлет, подозрение». В это же время правозащитник пожаловался, что он ходил в ГПУ после обыска и задержания Саакашвили, однако следователь не нашел времени для него.
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