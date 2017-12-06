Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ

Так, рассказывая подробности попытки задержания лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, Юрий Луценко заявил: «Сотрудники полиции сегодня пришли полностью на законных основаниях, чтобы задержать Саакашвили и доставить его к следователю. Однако он вместе с группой окруживших его боевиков захватили комитет Верховной Рады Украины, который находится на территории гостиницы «Киев», выбили дверь, выбросили работника УГО оттуда, который охранял государственное помещение, а потом изволили отдыхать там».
При этом Луценко не уточнил, о каком именно комитете идет речь. По его словам, по данному факту было начато уголовное производство. Луценко подчеркнул: «Мы имеем терпение. Веревочка сколько бы не вилась, а ведь все равно она к следователю приведет. Это произойдет однозначно». В это же время чиновник отметил, что в настоящее время вопросом задержания Михаила Саакашвили занимается полиция и Служба безопасности Украины. Руководитель ГПУ подчеркнул: «Что с Саакашвили будет дальше, зависит только от него самого».