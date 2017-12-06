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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Политолог: в следующем году по средней зарплате мы выходим на довоенный уровень в 400 долларов

Политолог: в следующем году по средней зарплате мы выходим на довоенный уровень в 400 долларов
Как передает replyua.net, популярный украинский политтехнолог Андрей Золотарев в своей аналитической статье в «Голосе столицы» высказал убеждение, что мы сейчас уже на 20 лет отстали от ситуации, которая была до революции Достоинства. По словам украинского политолога Тараса Черновила, возражая Золотареву нужно отметить, что как можно отстать на 20 лет от событий, которые были 4 года назад, очевидно, что в своей статье Золотарев хотел, сказать, что нам еще нужно 20 лет, чтобы наверстать упущенное.

Тарас Черновил отмечает, что в вопросах тяжелой индустрии отставание действительно сохраняется, так как именно предприятия этой отрасли потеряны в Донбассе, но по большинству других показателей мы или вышли на уровень 2013 года, или приближаемся. Дело не в том, что теперь все настолько хорошо, а частично и в том, что до Революции во времена Януковича, вовсе не так сладко жилось, хотя никакой войны в Украине не было.

Политолог подчеркивает, что по показателю средней заработной платы, что в 2013, что сейчас не все удовлетворительно, но в следующем году как раз по этому показателю мы выходим на довоенный уровень в 400 долларов. В американской валюте, чтобы было корректное сравнение. Поэтому на самом деле надо выявлять и исправлять ряд деформаций в оплате труда и наращивать уровень роста экономики, а о 20 годах, это уже из области фантазий, а не реальности.
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Горячая тема: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

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