Языковый скандал в школе Киева: детей заставляют изучать русский язык

В одной из школ столицы Украины школьников принуждают к изучению русского языка. Как передает replyua.net, такую информацию на странице сообщества «Батьки SOS» в социальной сети Facebook разместила мать школьника Ира Стец. «В нашей школе есть факультатив русского языка. Насколько мне известно, факультатив – это по желанию! Еще в сентябре мы написали заявление об отказе. В пятницу, первого декабря, психолог школы заставлял ребенка идти на этот факультатив», - написала она. Со слов Стец, свои действия психолог аргументирует тем, что никому не известно, каким будет его будущее и кто где окажется. Стоит отметить, что родители разгневались на такое поведение психолога.
«Психолог неадекватен. Скажите, что еще раз будет заставлять - позвоните в СБУ для проверки ее взглядов», - предложила Юля Васильева. А по мнению Илоны Бех, у психолога вообще не было права обращаться к ребенку. «Нужно начать с того, что психолог не имеет права разговаривать с ребенком без согласия (письменного заявления) родителей», - написала она. Андрей Читовец и вовсе считает, что русский язык учить нет смысла. «Россия – тупиковая страна и у ее языка нет будущего».
Впрочем, ряд пользователей не согласны с необходимостью категорического отказа от факультатива. «Я бы с радостью у своей дочери заменила в школе факультатив христианской этики на русский язык!», - отметила Ольга Красенкова.