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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Нардеп Соболев заявил, что в ВР хотят отправить его в отставку

Нардеп Соболев заявил, что в ВР хотят отправить его в отставку
Ряд депутатов Верховной Рады Украины, представляющих парламентские фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и «Возрождения» на официальном уровне начали поводить процедуру отстранения Егора Соболева с должности руководителя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Как передает replyua.net, такую информацию сам Соболев сообщил на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав документ соответствующего содержания.

«Кроме того, Юрий Буглак, который является юристом «БПП», многолетним другом Президента и юристом компании Roshen просит как можно назначить аудитора Антикоррупционного бюро. Все честно. Я 15 месяцев мешал Порошенко и Ко назначить зависимого аудитора НАБУ, при помощи которого они намерены положить конец работе команды Артема Сытника. Теперь время пришло. Или они нас, или мы их», – отметил он.

Отметим, что Соболев уже предупреждал о планах уволить его с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции и назначить на это место представителя Радикальной партии Олега Ляшко. Ляшко это заявление опроверг.
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Горячая тема: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

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