Луценко о попытке задержания Саакашвили: «СБУ по закону должна была открыть огонь на поражение»

В это же время стоит отметить что, по словам Юрия Луценко, он полностью «разочарован» ходом событий с задержанием Саакашвили. В частности, генеральный прокурор сказал: «Мы могли бы быть более эффективными. Те двенадцать сотрудников СБУ, все они прошли Антитеррористическую операцию, когда они вели Саакашвили на допрос, то по закону они должны были открыть огонь на поражение. Однако мы за страну думаем, а Саакашвили, прячась за спинами обманутых и купленных на деньги Курченко украинцев, думает только о своем комфорте, и больше ни чьем. В результате такого поворота событий мы будем дальше думать о государстве, причем иногда мы даже не будем использовать всех прав, которые нам предоставлены. Но так, или иначе, Саакашвили будет задержан».
Луценко подытожил: «Саакашвили, лучшее, что может он сделать, если бы он хотя бы мужчина, если он и правда хоть немного Украину любит, то пусть сегодня придет на улицу Владимирскую к следователю и даст показания. Это единственный шанс, чтобы не уничтожать Украину».