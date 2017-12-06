В Украине созданы новые роды стратегических войск, - генерал

Как информирует replyua.net, по словам Романенко, та армия, которая есть сегодня, значительным образом отличается от той, которая была в начале войны на Донбассе. В частности, военный рассказал: «Вооруженные силы 2017 года – это не ВСУ образца 2014-го. В Украине, причем не только в ВСУ, но и в СБУ, ГПСУ, разведке и других ведомствах растет потенциал безопасности. В нашей стране, кроме трех видов ВСУ были созданы новые роды стратегических войск, к которым относятся силы спецопераций, а также штурмовые десантные войска. Они тоже усиливают свои возможности».
Кроме того генерал, в контексте информации волонтеров о действии «третьей силы» на Светлодарской дуге, отметил, что в целом на временно оккупированной территории «существуют разного рода проявления, в частности оказание помощи подполью, а также партизанам, расширение и углубление агентуры или же восстановление агентурной сети в случае потерь». Говоря в этом направлении Романенко подчеркнул, что за время войны на Донбассе силовые структуры Украины приобрели ценный опыт более эффективного управления и организации обеспечения, в частности благодаря помощи украинских союзников.