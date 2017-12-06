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Кравчук назвал роковую ошибку Украины при подписании Будапештского меморандума

Кравчук назвал роковую ошибку Украины при подписании Будапештского меморандума
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью журналистам «Обозреватель» заявил, что Киев при подписании Будапештского меморандума не предусмотрел инструментов для его реализации, что стало очень большой ошибкой, информирует replyua.net.

«С моей точки зрения, сам по себе меморандум вписан и сформулирован весьма грамотно, он соответствует стратегическим интересам Украины, однако в нем отсутствуют конкретные механизмы реализации. Это первое. Еще один момент – отсутствует общая платформа для всех стран-подписантов. Как вы знаете, документ подписали США, Россия, Великобритания, а после этого к ним присоединились Франция и Китай», — сказал Кравчук. «К сожалению, так и не состоялось подписание документа, в котором бы определялось, что этот документ более важен, чем национальные стратегические интересы любой из стран-подписантов», — добавил политик.

В свою очередь, российский адвокат Марк Фейгин выразил мнение, что, хотя Будапештский меморандум утратил силу, он все еще действует с юридической точки зрения, так как никто из его подписантов не отзывал подписи.
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