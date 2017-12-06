Я шокирован и ошеломлен: Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал вчерашние события относительно операции по задержанию бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, которая проходила при участии сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности, передает replyua.net. В частности, глава государства подчеркнул, что он шокирован.
«Думал, меня трудно удивить. Однако то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало. Спасибо СБУ и ГПУ за профессиональную защиту интересов государства», — написал Порошенко.
Как уже сообщалось, спецоперация силовиков по задержанию Михаила Саакашвили, которого подозревают в попытках совершения государственного переворота, состоялась вчера. Сотрудники СБУ пришли к дому политика на улице Костельной, что в центре Киева, и попытались провести там обыски, однако Саакашвили сбежал на крышу, хотя его затем оттуда сняли и посадили в машину. Благодаря содействию сторонников, бывшему президенту Грузии удалось выбраться из автомобиля – уже вчера во второй половине дня Саакашвили выступал перед людьми, поддерживающими его.