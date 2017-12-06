Меркель играет самую важную роль в вопросе антироссийских санкций, - МИД Украины

Ангела Меркель, канцлер Германии, играет самую важную роль в сдерживании агрессии со стороны России, и от этого политика зависит вся дальнейшая ситуация с антироссийскими санкциями.
Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Алексея Макеева, директора департамента политики и коммуникаций МИД Украины. Макеев отметил, что украинские дипломаты продолжают сотрудничать с европейскими партнерами по вопросам продления антироссийских санкций. «Мы ведем работу с нашими европейскими партнерами, чтобы санкции были продолжены. По тому, что мы слышим отовсюду, нет никаких оснований их отменять. И украинские дипломаты занимаются этим очень активно», - подчеркнул Макеев. Он добавил, что необходимо дождаться создания нового немецкого правительства, поскольку от него тоже многое зависит.
«Это важно, так как от Германии и лично от федерального канцлера Ангелы Меркель во многом зависит сдерживание российской агрессии и подталкивание России к выполнению ею ее международных обязательств, требование освободить территории Украины», - уверен Макеев. По его мнению, только Меркель сможет направить процесс в «нормандском формате» в нужное русло.