В МОЗ рассказали, как в этом сезоне защититься от гриппа и ОРВИ

Сотрудники Министерства здравоохранения Украины на странице ведомства в Фейсбуке сообщили о том, что в этом сезоне будут свирепствовать сразу три штамма гриппа, и лучшим средством профилактики от этого заболевания по-прежнему является своевременная вакцинация населения, информирует replyua.net.
Как отметили в МОЗ, прививки от гриппа в этом сезоне сделали около 110 тысяч украинцев, но это – сравнительно небольшая цифра. В ведомстве подчеркнули, что при первых острых симптомах нельзя заниматься самолечением и «назначать себе» сомнительные препараты, вроде антибиотиков и иммуномодуляторов. «Для снижения вероятность заражения гриппом необходимо избегать контакта с людьми с проявлениями гриппозной инфекции; ограничить посещение мест большого скопления людей; часто проветривать помещение; часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд; стараться не касаться глаз, носа или рта немытыми руками; избегать объятий, поцелуев и рукопожатий; прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить», - подчеркнули в Минздраве.
Кроме того, медики советуют не переохлаждаться, держаться подальше от зараженных людей, придерживаться здорового рациона питания.