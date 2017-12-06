В МИД Украины отреагировали на отстранение РФ от участия в Олимпиаде-2018

По мнению руководителя Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, решение МОК об отстранении сборной Российской Федерации от участия в Олимпиаде в 2018 году в Пхенчхане является справедливыми спортивными санкциями, которые были применены в отношении к российской государственной системе. В частности, он написал: «Жалко атлетов и спорт. Однако что касается российской государственной системы, то она получила по заслугам. Теперь мы имеем также и спортивные санкции».
Как ранее уже сообщалось, Международный олимпийский комитет принял решение допустить к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане только тех спортсменов России, которые не были замечены в допинговом скандале. Но есть еще одно требование к «чистым» спортсменам – выступать на Олимпиаде-2018 они смогут только под нейтральным флагом, без российского гимна, а также на их форме не должно быть опознавательных знаков Российской Федерации. Таковы условия МОК.