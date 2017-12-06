«Потеряйся!»: Саакашвили в грубой манере ответил на вопрос журналиста ВВС

Как уже сообщалось, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий партию «Рух нових сил», сегодня утром был замечен палаточном городке рядом со зданием Верховной Рады. Как передает replyua.net, видео с гуляющим на площади Конституции Саакашвили на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал журналист ВВС Джон Фишер. В том числе, на кадрах отчетливо видно, как политик, по истечение нескольких часов после столкновения полиции и своих сторонников, разгуливает по территории палаточного городка в окружении своих соратников.
Корреспондент ВВС поинтересовался самочувствием Саакашвили, на что политик ответил «замечательно». Затем Фишер спросил, собирается ли он сдаваться. В ответ это Саакашвили посоветовал журналисту «потеряться». Запись Фишера уже успел прокомментировать журналист из США Кристофер Миллер. По его словам, традиционно Саакашвили избегает ответов на неудобные вопросы. «Спросите его о софтболе и он даст вам минутный или трехминутный ответ», — написал Миллер.
Как известно, 5 декабря представители силовых ведомств пришли с обыском в квартиру к Михаилу Саакашвили в Киеве. Он убежал на крышу, но позже Саакашвили оттуда сняли и усадили в машину.