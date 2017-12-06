Не Курченко единым: стало известно о связях Саакашвили с еще одним олигархом

Провести операцию по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили планировали еще вечером в понедельник, четвертого декабря, но ее перенесли по пока неустановленным причинам на утренние часы вторника. Как передает replyua.net, такую информацию распространило издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. В то же время подчеркивается, что материалы против Саакашвили о том, что он якобы сотрудничал с беглым олигархом Сергеем Курченко, были собраны благодаря вербовке человека из окружения беглого бизнесмена, выступившего коммуникатором между ним и окружением Саакашвили.
«Это еще не все записи. Есть информация о еще двух контактах. Первый - один из олигархов с берегов Женевского озера. Второй представляет высшее руководство Министерства внутренних дел», - сказал источник издания. Примечательно, что представителем украинского олигархата, проживающем большую часть времени проживает в Женеве, является Игорь Коломойский.
При этом отмечается, что пока совершенно неясно, будет ли дан ход этим материалам, так как такие обвинения могут стать причиной полноценного политического кризиса.