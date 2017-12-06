Вместо «Синего кита»: в Украине появилась очередная суицидальная игра

У учащихся средних учебных заведений Киева появилась еще одна опасная игра, которую создали по аналогии с «Синим китом», - «Красная сова», передает replyua.net со ссылкой на «Вести». В соответствии с ее условиями, детям не нужно спать по несколько дней и придерживаться всех заданий, полученных от куратора.
В настоящее время известно, что 14-летняя Валерия принимала участие в такой игре – девочка ушла из дому на улице Светлицкого на киевском Виноградаре и пошла якобы на занятия по английскому языку. Однако домой девочка домой не вернулась. По словам ее мамы Галины Першко, знакомые видели ее дочь в Умани, о чем рассказали ей. «Лера никогда раньше не убегала из дому и всегда была примерным ребенком», — пояснила мама.
Спустя некоторое время девочку все же нашли знакомые в Умани. С их слов, Валерия была в отрешенном состоянии, на ее руках были порезы, полностью разобранным на детали телефоном и инструкцией в кармане для дальнейших действий. Она не могла понять, почему ее ищут. Якобы у нее была установка, что она поехала к бабушке, хотя та проживает в 50 км от Умани. Мать Леры сообщила, что на данный момент ведется следствие, кто и для чего заставил девочку поехать в Умань.