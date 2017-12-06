Саакашвили отказался идти в прокуратуру и пригласил следователя в палатку

Бывший руководитель Одесской ОГА и ныне лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не намерен идти в прокуратуру, но готов принять следователя в палаточном городке, передает replyua.net. «Хочу заявить следующее: Я не намерен являться к какому-то «лже-генеральному прокурору», он двоечник неграмотный, он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором», — подчеркнул Саакашвили, выступая со сцены на площади перед Верховной Радой сегодня утром. Бывший президент Грузии также считает, что глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко является «предателем Майдана». «Я готов принять их следователя здесь в лагере», — сказал он.
Со слов Михаила Саакашвили, на 18:00 в среду под Верховной Радой будет созвано вече для обсуждения дальнейших планов участников протеста. «Эти планы ясны: главное это убрать преступную группировку от власти и объявить ей импичмент», — сказал Саакашвили.
Сотрудники силовых ведомств вчера, 5 декабря, пришли с обыском в квартиру к Михаилу Саакашвили в Киеве. Экс-глава Одесской ОГА убежал на крышу, но Саакашвили оттуда сняли и усадили в машину. СБУ совершила попытку вывести политика, но активисты все же прорвали оборону правоохранителей и освободили Саакашвили.