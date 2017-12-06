Эксперт назвал две причины отказа Украине в членстве в ЕС

Европейский союз не спешит принимать решение о предложении перспективы членства государствам-членам Восточного партнерства, в том числе, Украине, так как в самом этом геополитическом объединении есть свои внутренние проблемы, а также из-за обязательств интегрировать страны, находящиеся в повестке дня расширения. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью изданию «Сегодня» озвучил Пол Иван, являющийся старшим аналитиком брюссельского Европейского центра политики.
«Одной из причин, почему ЕС не предлагает перспективу членства странам Восточного партнерства, являются внутренние проблемы в Евросоюзе, а суть второй заключается в обязательствах интегрировать страны, находящиеся в повестке дня расширения (Западные Балканы и Турция). Однако, есть также есть причины, которые связанные с ситуацией в самом Восточном партнерстве. Вот по этой причине так важно продолжать необходимые реформы, а не останавливаться или отступать от них, что в настоящее время и происходит в Украине», - сказал он.
Ранее Ежи Бузек, депутат Европейского парламента, заявил, что в Европейском союзе не отказались от идеи расширения, поэтому вопрос о вступлении туда Украины не закрыт.