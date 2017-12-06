Муждабаев: «Украина теряет мощь. Украина теряет скорость»

После вчерашних событий стало понятно, что Украина теряет скорость, она теряет свою мощь в войне с Россией. Как передает replyua.net, об этом журналист Айдер Муждабаев пишет на своей странице в Фейсбуке. По его словам, он не хочет ни коррупции, ни революции, но, если покрывание коррупции продолжится, то революция в стране будет неизбежной.
«С Михо или без Михо. Я не хочу его в лидеры. Он по своему личностному складу лидер единоличный, а я так не хочу. Я считаю, что Порошенко ослабляет себя донельзя в этой уже выглядящей маниакальной — и опять личностной — борьбе. А я так не хочу. Я хочу Украину, а не личностное. Идите на хрен, личности, я хочу не вас, а страну», - пишет журналист. По его словам, он хочет, чтобы в Украине все думали, как вернуть Донбасс и Крым, а не политический вес Арсену Авакову или украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Муждабаев добавил, что руководство крадет у страны не только деньги, но и время, силы, а они необходимы для настоящего и будущего.
«Прекращайте звать людей на штурмы, в них будете биться, получать по головам и гибнуть не вы. Вы невероятно достали. Я понимаю, что гораздо бóльшую ответственность несёт власть, у которой в руках инструменты государственного насилия и — во многом — СМИ», - добавил журналист.