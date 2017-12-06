«Не заставляйте людей отбиваться»: Саакашвили обратился с обращением к Порошенко

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook обратился к президенту Украины Петру Порошенко и призвал его «не нападать» на его сторонников, которые митингуют под Верховной Радой, передает replyua.net. В частности, Саакашвили назвал потасовку, произошедшую вчера, 6 декабря, между полицией и его соратниками «провокацией».
«Хочу обратиться к Порошенко: Для чего вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Эта акция носит мирный характер! Неужели опыт вас ничему не научил!?!», - написал Саакашвили. Как известно, вчера сторонники лидера движения «Рух новых сил» подрались с правоохранителями.
Напомним, что вчера глав Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, выступая перед депутатами Верховной Рады в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы Саакашвили получил подозрение. Спустя некоторое время Генеральная прокуратура Украины передала в Национальную полицию постановление об объявлении политика в розыск. Саакашвили подозревают в подготовке государственного переворота в стране.