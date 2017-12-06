Полторак прокомментировал «заработки» в украинской армии: «Деньги не стоят здоровья»

В интервью корреспондентам ТСН министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что размер заработной платы, которую ныне получат украинские военнослужащие, крайне низкий, поэтому 17,5 тысяч гривен, которые на передовой получают военные, являются недостаточным размером зарплаты, передает replyua.net. Кроме того, Полторак опроверг мнение, согласно которому в армию сейчас идут только для того, чтобы заработать денег.
«Сложно вести разговоры о том, что люди, рискующие своей жизнью каждый день, которые, к сожалению, периодически теряют здоровье, и на сегодня получают минимально в пункте постоянной дислокации 7,5 тысяч, а на линии соприкосновения – 17,5 тысяч, я бы не стал назвать этих людей такими, какие пришли заработать на армии. Такие деньги не стоят здоровья», – заявил он.
Степан Полторак также отметил, что «это не те деньги, которые стоят здоровья», и на службу в армию идут «патриоты, сознательные и мотивированные люди, которые для себя решили, что это главная задача для них». Глава ведомства считает, что человек, который находится в окопах и в местах постоянных боевых действий, заслуживает на большую оплату.