Кравцов рассказал, когда УЗ прекратит ж/д сообщение с Россией

Евгений Кравцов, исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци, заявил о том, что вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией будет решаться только в следующем году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, по словам Кравцова, пока было принято решение о сохранении сообщения между Украиной и РФ. «Сообщение между Украиной и Россией на сегодня остается. Мы не вводим дополнительных преференций или скидок на это направление. Вопросы дальнейшего курсирования поездов в этом направлении будут решаться в течение следующего года», - заявил Кравцов. Нужно отметить, что еще три года назад российские власти приняли решение о прекращении курсирования поездов в Украину и некоторые другие страны СНГ из-за «низкой рентабельности».
С тех пор железнодорожное сообщение так и не возобновилось, а недавно были построены железнодорожные пути в обход Украины. Тестовые поезда были запущены несколько недель назад. С октября 2015 года было прекращено авиасообщение между двумя государствами.