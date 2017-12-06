Саакашвили отказывается идти на допрос к следователям

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Главный генпрокурор Украины Юрий Луценеко дал Михаилу Саакашвили ровно 24 часа на то, чтобы он явился к следователям, однако грузинский политик уже заявил о том, что не будет сотрудничать со следственными органами. Как сообщает replyua.netсо ссылкой на Украинскую правду, об этом рассказала Марьяна Почтар, пресс-секретарь партии Саакашвили «Рух нових сил».По ее словам, ни Саакашвили, ни его адвокаты не подписывали и не получали никаких процессуальных документов. «Ему даже не вручили уведомление о подозрении», - отметила Почтарь. Пресс-секретарь РНС добавила, что в среду Саакашвили проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию. Напомним, что накануне вечером Саакашвили совершенно спокойно находился под украинским парламентом, в палаточном городке. Грузинского политика никто не задержал. Однако он был вынужден ночевать в палаточном городке, окружив себя охраной.По последним данным ТСН, ночью в палаточном городке оставалось около 150 сторонников Саакашвили, а также около двадцати сотрудников правоохранительных органов, - ситуация была абсолютно спокойной. Накануне Луценко обратился к грузинскому политику и призвал его добровольно прийти в следственные органы в ближайшие 24 часа. Как отметил генпрокурор, если Саакашвили не явится с «повинной», за ним вскоре придут силовики.