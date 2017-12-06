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В Укрзализныци анонсировали 11 новых маршрутов

В Укрзализныци анонсировали 11 новых маршрутов
Укрзализныця анонсировала с 10 декабря действие нового графика движения поездов не только внутри Украины, но и в странах СНГ, ЕС и Прибалтики. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, также этот график предусматривает появление еще нескольких новых маршрутов.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции от Евгения Кравцова, председателя правления УЗ. 110 пар поездов будут курсировать круглый год, также в графике движения будут еще 80 дополнительных и летних поездов. Среди новых маршрутов Кравцов назвал следующие:

- № 747/748 КиевТернополь (составом электропоезда Шкода, ежедневный),
- № 753/754 Ковель – Холм (ежедневная вторая пара с поездом № 751/752 Здолбунов – Холм),
- № 782/781 Киев – Черкассы (ежедневный региональный экспресс),
- № 46/45 УжгородЛисичанск (ежедневный),
- № 38/738 Киев – Запорожье (ночной экспресс Запорожье – Киев «Интерсити», ежедневно),
- № 128/127 Ковель – Харьков (будет курсировать через день),
- № 146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует беспересадочный вагон в новом сообщении Киев – Вена),
- № 329/330 Сумы – Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю),
- № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка (ночной экспресс, будет курсировать через день),
- № 12/11 Львов – Одесса (ночной экспресс, будет курсировать через день),
- № 26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль (ежедневный двугруппный поезд с группой вагонов поезда международного сообщения № 36/35 Одесса – Перемышль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов).
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