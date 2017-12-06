Китай и Украина реализуют совместные проекты на 7 миллиардов долларов

Китайская и украинская стороны договорились о реализации крупных совместных проектов, сумма которых достигает семи миллиардов долларов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Правительственный портал», договориться о совместных проектах удалось во время встречи Ма Каема, вице-премьера Государственного Совета КНР, и Владимира Гройсмана, премьер-министра Украины. «Украина и Китай отмечают 25 лет установления дипломатических отношений и выходят на новый стратегический уровень взаимодействия, который предусматривает реализацию совместных проектов на общую сумму около 7 млрд долларов», - сказано в заявлении. Во время встречи украинский премьер подчеркнул, что КНР все чаще обращает свое внимание на сотрудничество с нашей страной как с точки зрения политики, так и экономики.
Гройсман отметил, что по итогам первых девяти месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Китаем увеличился до 5,6 миллиардов долларов, или на 14,5 процентов. «Киев рассчитывает на активное участие китайских инвесторов в масштабной приватизации украинских активов», - отмечается в сообщении. Кроме того, стало известно, что 2019 год будет объявлен Годом Китая в Украине.