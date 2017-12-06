«Прививают комплекс малороссийства»: известный шоумен гневно высказался о «Сватах» и Зеленском

Популярный в Украине писатель и артист Антин Мухарский в интервью «Обозревателю» заявил, что сериал «Сваты» и юмор «Квартала 95» созданы исключительно для того, чтобы высмеивать украинцев и прививать им комплекс «малороссийства», передает replyua.net.
«В своем заявлении Зеленский проявил всю степень унизительного отношения к украинскому языку и всему украинского. Их юмор, их шароварные персонажи, такие тупые х*хлы, которых высмеивают. Мне бы хотелось посмотреть, как еврейская диаспора отреагировала на шутки о евреях. Само собой, поднялся бы скандал. А х*хлы это сглатывают, и малороссы это сглатывают, и смеются сами над собой. Дебилизация общества находится на очень высоком уровне», - считает он. При этом Мухарский добавил, что заявления Зеленского по относительно запрета сериала «Сваты» имеют право звучать.
«Вместе с тем, хотел бы отметить, что репутация актера у нас очень размыта. Безусловно, у «95 Квартала» достаточно четко сформированная аудитория, которую я определяю малороссийской», - подчеркнул писатель. Что касается сериала «Сваты», то в нем, считает Мухарский, популяризируются постсоветские формы поведения в семье.