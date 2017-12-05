Полиция отпустила всех активистов, которые помогали «освобождать» Саакашвили

Так, сегодня, 5 декабря 2017 года руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция отпустила всех задержанных за участие в столкновениях при незаконном освобождении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Согласно словам правоохранителя, в настоящее время в отделениях полиции нет ни одного задержанного после событий, которые были связаны с незаконным освобождением лидера «Рух нових сил». Также, по его словам, не поступали официальные обращения от пострадавших. Князев добавил: «При этом в результате событий, которые произошли сегодня, у нескольких сотрудников правоохранительных органов есть незначительные телесные повреждения, однако они не обращались в медучреждения за помощью».
Напомним, ранее сегодня издание, со ссылкой на сообщение спикера по вопросам АТО Андрея Лысенко, сообщало, что ГПУ подготовила и передала Сергею Князеву Постановление для объявления бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в розыск.