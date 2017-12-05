Луценко призвал руководителя «Самопомочи» встать на колени и сложить мандат

Согласно словам Юрия Луценко, Генеральная прокуратура Украины имеет неопровержимые доказательства, что активистов «Самопомочи» подвозили к квартире Михаила Саакашвили, где силовиками проводился обыск, чтобы предотвратить возможность забрать лидера «Рух нових сил» на допрос. Так, обращаясь к Березюку, Юрий Луценко завил: «Полагаю, что сегодня вам было бы лучше выйти в центр Львова, встать на колени, поцеловать национальный флаг и сдать мандат, как признание политического позора вашей политсилы, которая действует за деньги Кремля». Кроме того генпрокурор добавил: «Я знаю, что у вас никогда не хватит мужества на это, поэтому мы встретимся с вами у следователя в суде».
Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Как сообщает replyua.net, после неудачного задержания экс-президента Грузии силовикам оставалось лишь провожать взглядом колонну протестующих и самого Саакашвили, который выдвинулся в