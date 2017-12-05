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Луценко призвал руководителя «Самопомочи» встать на колени и сложить мандат

Луценко призвал руководителя «Самопомочи» встать на колени и сложить мандатПредседатель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко призвал главу парламентской фракции «Самопомич» Олега Березюка встать на колени в центре Львова, поцеловать национальный флаг Украины и сложить депутатский мандат, пишет УП. Как информирует replyua.net, такое заявление главный прокурор страны озвучил, выступая с трибуны Верховной Рады Украины во вторник, 5 декабря 2017 года. В это же время Луценко назначил народному избраннику встречу в суде.

Согласно словам Юрия Луценко, Генеральная прокуратура Украины имеет неопровержимые доказательства, что активистов «Самопомочи» подвозили к квартире Михаила Саакашвили, где силовиками проводился обыск, чтобы предотвратить возможность забрать лидера «Рух нових сил» на допрос. Так, обращаясь к Березюку, Юрий Луценко завил: «Полагаю, что сегодня вам было бы лучше выйти в центр Львова, встать на колени, поцеловать национальный флаг и сдать мандат, как признание политического позора вашей политсилы, которая действует за деньги Кремля». Кроме того генпрокурор добавил: «Я знаю, что у вас никогда не хватит мужества на это, поэтому мы встретимся с вами у следователя в суде».
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