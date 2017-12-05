Обмен пленными: В Минске не смогли найти компромисс, - ОБСЕ

Как сообщает replyua.net, об этом Сайдик рассказал представителям прессы по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В частности, спецпредставитель ОБСЕ заявил: «Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические моменты, которые связаны с обменом пленных. Однако сторонам не удалось определить дату обмена удерживаемыми лицами».
В это же время Мартин Сайдик заявил, что в Минске стороны взяли на себя обязательства таки провести обмен пленными до наступления новогодних и рождественских праздников. Ранее уже сообщалось, что во время переговорного процесса в Минске, 29 ноября конфликтующие стороны смогли договориться о формате обмена пленными. В частности, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер написала: «ТКГ с участием представителей ОРДЛО подтвердила готовность сторон осуществить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков».