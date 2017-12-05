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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

ГПУ подготовила и передала в НПУ Постановление для объявления Саакашвили в розыск, - Лысенко

ГПУ подготовила и передала в НПУ Постановление для объявления Саакашвили в розыск, - ЛысенкоСотрудниками Генеральной прокуратуры Украины был подготовлен и передан руководителю Национальной полиции Украины документ, согласно которому лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили хотят объявить в розыск, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение украинского военного журналиста, спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, которое он обнародовал в своем «Фейсбуке».

Так, в своем сообщении Лысенко написал: «Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву Постановление об объявлении Михаила Саакашвили в розыск после того, как последний убежал из-под стражи во время транспортирования его на допрос в Службу безопасности Украины».

ГПУ подготовила и передала в НПУ Постановление для объявления Саакашвили в розыск, - Лысенко


Напомним, ранее издание сообщало, что выступая за трибуной Рады, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после того, как лидер «Рух нових сил» Михаил Саакашвили сбежал из-под стражи, с микроавтобуса с правоохранительными органами, он автоматически получил статус беглеца. Также Луценко отметил, что на протяжении ближайших суток правоохранительные органы сделают все возможное для того, чтобы объявить Саакашвили о подозрении.
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