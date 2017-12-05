В ПФУ рассказали, насколько в Украине увеличился размер средней пенсии

В том числе в Пенсионном фонде Украины подчеркнули, что за период с января по ноябрь месяцы этого года ведомство обеспечило выплату пенсий и денежной помощи в полных размерах по всем областям государства кроме аннексированного Россией Крымского полуострова и населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под временным контролем пророссийских террористов. В это же время в пресс-службе ПФУ отметили, что каждый месяц финансирование выплат осуществляется согласно графику поденного финансирования выплат.
Напомним, ранее издание сообщало, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что в Украине с 1 декабря будет увеличен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, а также будет увеличен размер социальной выплаты для украинцев, которые имеют инвалидность.