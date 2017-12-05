Березовец: если все пленки Курченко-Саакашвили окажутся подлинными, можно говорить, что операцию СБУ провернула блестяще

Озвученное информация сегодня на брифинге Генпрокурора Украины Юрия Луценко действительно шокировала не только большинство украинцев, но и самих репортеров, ведь от Саакашвили могли ожидать сотрудничество с некоторыми украинскими олигархами, но никак не Кремлем.
Комментируя информацию, украинский политтехнолог Тарас Березовец отметил, что, если все пленки Курченко-Саакашвили окажутся подлинными, можно говорить, что операцию СБУ провернула блестяще.
«Размах операции «русская зима», о которой говорит Юрий Луценко, выглядит слишком масштабно, чтобы ее мог организовать такой мелкий мошенник как Сергей Курченко», – считает Березовец. По его мнению, такого уровня операции под силу только немногим спецслужбам в мире и понятно, что речь о российских спецах. Политтехнолог подчеркнул, что в любом случае, факты, которые привел Юрий Луценко, просто убийственны и на этом закончится не одна политическая карьера в стране. Многие с политиков уже сейчас начали вспоминать свои телефонные разговоры, которые мастерски перехватила СБУ.