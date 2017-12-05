Саакашвили получил статус беглеца, - Луценко

Так, в стенах Рады генпрокурор заявил: «Статус Михаила Саакашвили – это человек, который из-под стражи сбежал». Согласно словам главного прокурора Украины, это действие экс-президента Грузии будет учтено во время избрания меры пресечения лидеру «Рух нових сил». Генпрокурор подчеркнул: «Такое действие Саакашвили ставит под сомнение возможность прокуратуры завтра или в последующие дни после объявления ему подозрения предоставить ему возможность домашнего ареста. Мы будем крепко думать над этим».
Напомним, ранее издание уже сообщало, что выступая в Раде Юрий Луценко заявил, что сотрудники правоохранительных органов в течение ближайших суток сделают все возможное, чтобы человеку, не имеющему гражданства, Михаилу Саакашвили, объявят о подозрении, после чего будет суд.