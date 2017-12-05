Предоставление Украине летального оружия сдержит агрессию Путина, - МИД

В частности, в обнародованном заявлении говорится: «Власти Украины высоко ценят действия Великобритании, США, а также Франции, которые реально подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны, которые осуждают противозаконные действия со стороны России, которые принимают определенные шаги в ответ на российскую агрессию против Украины. Мы имеем убеждение, что усиление политической поддержки практической помощью в отношении усиления оборонительной способности ВСУ путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на постоянно растущую угрозу безопасности со стороны Российской Федерации».
Кроме того в сообщении отмечается: «Это сможет показать полную приверженность стран, которые подписали Будапештский меморандум, взятым на себя обязательствам, а также укрепит архитектуру европейской и будапештской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум».