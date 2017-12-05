Луценко: через 24 часа апатриду Саакашвили объявят о подозрении, а после будет суд

Так, выступая на заседании украинского парламента, 5 декабря Юрий Луценко заявил: «Буквально через двадцать четыре часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Михаил Саакашвили предстал пред сотрудниками следственных органов для того, чтобы ему предъявили о подозрении, а после – в суде».
Напомним, ранее издание уже сообщало, что освобожденный своими сторонниками из машины правоохранителей бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел вместе со своей компанией к стенам Верховной Рады Украины, где политик заявил, что на неопределенное время он намерен остаться под парламентом. Саакашвили сказал: «Я пока что остаюсь здесь, с украинцами. Мы будем стоять до тех пор, пока народ не отправит в отставку этих фальсификаторов».