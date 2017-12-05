В МВД объяснили бездействие по отношению к Саакашвили

Иван Варченко, советник главы МВД, заявил о том, что сотрудники Нацполиции и Нацгварддии были вынуждены допустить «освобождение» Михаила Саакашвили из автомобиля, поскольку боялись, что его задержание или применение силы в отношении сторонников политика обернется негативными для всех последствиями, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Что касается извлечения Саакашвили из автомобиля СБУ - думаю, правоохранители из системы НПУ и Нацгвардии, учитывая худшие последствия, которые могли возникнуть вследствие силовых действий, наверное, такую возможность дали, не став применять силу к тем гражданам, что совершали незаконные действия», - заявил Варченко.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона, но сейчас нужно найти способы, с помощью которых можно было бы «вызволить» Саакашвили, чтобы он предстал перед следственными органами. «Украинское общество должно верно отреагироваить и дать ГПУ и СБУ возможность сделать свое дело и допросить Саакашвили как фигуранта этого разговора», - добавил советник Авакова.