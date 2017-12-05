Саакашвили – журналистам: «Остаюсь под Радой с народом, пока не отправим этих фальсификаторов в отставку»

В частности, бывший грузинский президент заявил: «Пока я остаюсь здесь, с народом Украины, до тех пор, пока народ не отправит в отставку этих фальсификаторов». Также издание отмечает, что в настоящее время митинг продолжается, а с установленной сцены выступают активисты. Согласно подсчетам агентства на площади Конституции в Киеве до сих пор находится порядка полторы тысячи активистов.
В это же время отмечается, что около пятисот сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок. Стражи порядка выстроились в несколько шеренг возле здания украинского парламента. В настоящее время конфликтом между митингующими и полицией не возникает. Также сообщается, что между Верховной Радой Украины и сценой стоит пожарная машина, подключенная к канализации.