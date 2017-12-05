В США отреагировали на задержание Саакашвили: что сказали в посольстве?

В том числе в сообщении говорится: «Мы в курсе того, что Михаил Саакашвили был задержан и что протесты в Киеве продолжаются. Мы обращаемся с призывом ко всем сторонам осуществить деэскалацию конфликта и предотвратить насилие. Мы очень внимательно следим за сложившейся ситуацией и ожидаем, что любое расследование будет проведено очень быстро и согласно законам Украины».
Как ранее уже сообщалось, в Киеве силовики пытались задержать лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, аргументируя это тем, что политик подозревается в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Однако многочисленные сторонники экс-президента Грузии смогли вывести своего лидера из автомобиля правоохранительных органов.