Как информирует replyua.net, те украинские политики, которые участвовали в прорыве Михеила Саакашвили границы, а также поддерживали дальнейшие его протестные акции в Киеве, прекрасно понимали, на какие деньги это все могло финансироваться, но какое им дело – главное ведь борьба за власть. За четыре года все уже забыли об угрозе со стороны России, а, может, кто-то и не забыл, а сам усугублял эту угрозу.
Многочисленные политические эксперты и СМИ сообщали о том, что именно беглый олигарх Сергей Курченко был назначен Кремлем для кураторства над «отжатыми» украинскими предприятиями в ОРДЛО.
Как пишет в своем блоге украинская телеведущая и блогер Ирина Медушевская, в своей поддержке Саакашвили объединились необъединяемые, казалось бы, Тимошенко со своей «Батькивщиной», ВО «Свобода» и запоребриковские скрепные СМИ. «Все в едином порыве по тексту шпарят, ну со своими оборотами, естественно, как по маслу, ключевые слова одни и те же! Совпадение? Не думаю. А вот Петра Алексеевича мне ни чуточки не жалко! Это он привез это предателя в Украину и назначил разваливать мою Одессу!», – резюмировала Медушевская.