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СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

В 2018 году каждая ОТГ получит от правительства по 3 млн грн

В 2018 году каждая ОТГ получит от правительства по 3 млн грн
Как информирует replyua.net, в Украине на сегодняшний день уже создано 665 объединенных территориальных громад. В бюджете на 2018-й год на них запланировано 2 миллиарда на формирование инфраструктуры. На первый взгляд может показаться 3 миллиона на одну территориальную громаду – это не так уж много, но все зависит от эффективности использования. Плюс это – лишь дополнительное финансирование, ведь изменена система формирования бюджета, и теперь в ОТГ будет оставаться гораздо больше денег, они будут оперировать значительно большими бюджетами для социального, экономического и даже уже немного культурного обустройства.

Плюс правительство внедряет расширение прав и финансовых возможностей тергромад. На сегодня несколько соответствующих законопроектов уже поступили в Верховную Раду – и теперь еще все зависит от готовности депутатов работать. Хотя, конечно, те же депутаты вполне могут внести такие поправки в правительственные законопроекты, что от расширения самоуправления общин останется разве название.

Эксперты уже отметили, что инициатива правительства по расширению прав тергромад действительно важна для граждан. Поэтому инициативным группам от теробщин стоило бы поддержать правительственные инициативы и организовать соответствующее сопровождение рассмотрения и принятия законопроектов по самоуправлению в парламенте: чтобы запланированные изменения не застряли в ходе голосования.
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