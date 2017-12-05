В Украине катастрофическими темпами растут долги по предоставленным ЖКХ-услугам

Как сообщает издание, в это же время рекордно увеличилось в стране и количество граждан, которые получают субсидии. Скидки на оплату коммуналки в стране получают больше половины семей. В свою очередь эксперты заявляют, что ситуация с оплатой за ЖКХ-услуги в государстве критическая. Принимая к вниманию, что снижать тарифы Кабинет министров и Национальная комиссия не намерены, остается рассчитывать исключительно на рост доходов граждан Украины.
Также в сообщении, со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, отмечается, что расходы украинцев на коммунальные услуги выросли в несколько раз. Еще в 2013 году средняя сумма в платежках зимой колебалась в пределах пятисот гривен, а вот зимой 2016-го она резко вскочила к 1800 гривнам. Соответственно, параллельно растут и долги.